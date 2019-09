MS-kring De Hoorn organiseert eetdagen Ben Conaerts

12 september 2019

16u06 0 Aartselaar MS-kring De Hoorn organiseert op zaterdag 14 en zondag 15 september zijn jaarlijkse eetdagen. De vereniging hoopt daarmee extra centjes in te zamelen voor haar werking.

MS-kring De Hoorn staat reeds jaren paraat voor mensen die getroffen zijn door Multiple Sclerose (MS). De zelfhulpgroep organiseert en begeleidt activiteiten voor patiënten en hun diverse partners. Maar om deze activiteiten te kunnen organiseren, zijn er centjes nodig en daarom organiseert De Hoorn haar eetdagen.

Je kan gaan smullen op zaterdag tussen 17 en 21 uur en op zondag tussen 11.30 en 18 uur, telkens in PC De Koekoek. Op het menu vind je onder meer mosselen, vol-au-vent, koude schotel, steak natuur en steak champignon. Er zijn porties voorzien voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar. Je kan je vooraf inschrijven via tel. 03 843 30 46 of mskringdehoorn@gmail.com.