Mondmasker voor iedere Aartselarenaar? Gemeentebestuur wacht richtlijnen af Ben Conaerts

21 april 2020

17u14 0 Aartselaar Terwijl verschillende gemeentebesturen al het initiatief nemen om voor hun burgers mondmaskers te voorzien, wacht men in Aartselaar nog liever even af. “Eerst moet de overheid duidelijkheid scheppen over de richtlijnen. Op dit moment weten we nog niet hoeveel maskers elke burger nodig heeft”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Het gemeentebestuur van Aartselaar heeft al eerder het initiatief genomen om 10.000 chirurgische mondmaskers aan te kopen voor de zorg, artsen en politiediensten. Maar nu ook iedere burger gaan voorzien van een of meerdere maskers, zo ver wil burgemeester Sophie De Wit (N-VA) vooralsnog niet gaan. “We bekijken dat intern”, zegt de burgemeester. “We willen eerst en vooral afwachten wat de richtlijnen van de overheid hierover zullen zijn. Hoeveel maskers heeft elke burger er per dag nodig? Met één mondmasker per persoon kom je volgens mij niet ver, je moet zo’n masker tenslotte dagelijks wassen. Maar hoeveel dan? Daar is nog onduidelijkheid over.”

De burgemeester wil wel sowieso mondmaskers voorzien voor het gemeentepersoneel, bezoekers van het gemeentehuis en voor hulpbehoevende gezinnen. “Dat is een evidentie”, vindt ze. “Maar als we al onze 14.000 inwoners bijvoorbeeld elk vier maskers moeten geven, zal ons dat volgens een eerste schatting zo’n 150.000 euro kosten. Dat is al meteen een flink bedrag. Zouden we dat niet beter in ons verenigingsleven kunnen investeren? We wachten dus voorlopig nog even af wat de richtlijnen zijn, om daarna een beredeneerde beslissing te kunnen nemen.”