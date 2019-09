Molen van ‘t Heiken vaker open Ben Conaerts

04 september 2019

17u17 0 Aartselaar De Molen van ’t Heien heeft nieuwe openingsuren gekregen. Ook op zaterdag kan je vanaf nu de molen onder begeleiding van molenaar Marcel Heirman gaan bezoeken.

“De molen is voortaan open op de eerste en derde zaterdag van de maand en op de tweede, vierde en laatste zondag van de maand, telkens van 13 tot 17 uur”, zegt schepen van Cultuur en Erfgoed Eddy Vermoesen (N-VA). “Op die manier kunnen meer mensen met dit bijzonder stuk erfgoed kennis gaan maken. We hebben het interieur de molen vorig jaar gerestaureerd en intussen is ook al een deel van de schilderwerken van de buitenkant afgerond. Het is nu wachten op de opstart van het subsidiedossier voor de tweede fase van de schilderwerken.”

De molen van ’t Heiken, aan de Reetsesteenweg, is meer dan 200 jaar oud en lokt tijdens openingsdagen doorgaans een handvol bezoekers.