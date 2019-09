Mira brengt voorstelling over liefde en gemis Ben Conaerts

17 september 2019

17u04 0 Aartselaar De zangeres Mira is op vrijdag 20 september te gast in CC ’t Aambeeld. Ze brengt er de voorstelling ‘Verre van Weg’, over liefde en gemis.

In 2014 verloor zangeres Mira haar ongeboren dochtertje. Geconfronteerd met de moeizame omgang van onze samenleving met rouw en geïnspireerd door de troost van muziek, kreeg ze het idee voor deze tournee.

“Ik heb zelf veel troost geput uit muziek van anderen. In die periode is het idee ontstaan voor een voorstelling met liederen over verlies. Ik zal een selectie brengen van gekende liederen, maar het publiek ook nieuwe dingen laten ontdekken. Bij de keuze laat ik me leiden door muziek waar ik mijn eigen verlies en rouw in herken”, aldus Mira.

Vooraf brengt Caroline Meerschaert een collage over het verlies van een kind rond de geboorte in beeld.

De voorstelling vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 14 euro en zijn te bestellen via de website www.cultureelcentrumaartselaar.be.