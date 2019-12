Michaël Portzky geeft lezing over mentale veerkracht Ben Conaerts

09 december 2019

14u57 0 Aartselaar Het Davidsfonds heeft op woensdag 11 december psycholoog Michaël Portzky te gast. Hij geeft een voordracht over mentale veerkracht.

Michaël Portzky is klinisch psycholoog, neuropsycholoog, gezondheidszorgpsycholoog en docent diagnostiek. Hij schreef eerder al het boek ‘Veerkracht’, over natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. Daarover komt hij nu op vraag van het Davindsfonds vertellen.

“Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan”, zegt Portzky. “Wat er ook gebeurt in ons leven, steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht. Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en geest?”

De lezing vindt plaats om 20 uur in het Cultureel Centrum Aartselaar. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.