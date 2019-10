Mia Doornaert geeft lezing over Frankrijk Ben Conaerts

03 oktober 2019

14u36 0

Op woensdag 9 oktober is Mia Doornaert te gast in CC ‘t Aambeeld voor een voordracht rond het thema ‘Frankrijk, de ontredderde republiek’. Zij peilt naar de diepere oorzaken van de malaise in het land sinds de verkiezing van Macron.

Mia Doornaert is voormalig De Standaard-journaliste, columniste en regelmatig te gast in ‘De Afspraak’, en ze staat erom bekend geen blad voor de mond te nemen.

De voordracht vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. De toegang bedraagt 12 euro. Voor meer info kan je contact opnemen via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.