Meer dan 10.000 euro subsidie voor ledverlichting aan gemeentehuis Ben Conaerts

02 december 2019

02u13 0 Aartselaar De Vlaamse overheid heeft een subsidie van meer dan 10.000 euro vrijgemaakt voor de omvorming van de verlichting van het Aartselaarse gemeentehuis naar ledverlichting.

Via de campagne ‘Overal stroomversnellers’ van de Vlaamse overheid kon Aartselaar energie-investeringsprojecten indienen die konden worden uitgevoerd in de gemeente. Burgers werden vervolgens opgeroepen om te stemmen op hun favoriete project. Zodra minstens één procent van de inwoners een stem had uitgebracht op een project, kon de gemeente aanspraak maken op subsidies. Aartselaar is een van de vijftig gemeenten die op die manier in de prijzen zijn gevallen. De gemeente kan namelijk rekenen op een subsidie van 10.666,5 euro om de verlichting van het gemeentehuis om te vormen naar leds.

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) is tevreden: “De uitdagingen op vlak van klimaat en energie zijn groot. Als gemeente moeten we ons steentje daaraan bijdragen. Onze openbare verlichting naar led omvormen is een belangrijke doelstelling die we de komende jaren versneld willen uitvoeren. Dat de Vlaamse regering hier mee geld op tafel voor legt, is een goede zaak. Elke euro die we kunnen financieren door subsidies, is een voordeel voor de Aartselaarse belastingbetaler.”

