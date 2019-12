Marianne (54) uit Aartselaar spoorloos verdwenen Sander Bral

03 december 2019

16u42 11 Aartselaar Politie en parket zijn op zoek naar de 54-jarige Marianne Van Den Bergh uit Aartselaar. Ze werd maandagochtend rond half elf voor het laatst gespot in haar woning in de Jan Blockxlaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Mariannes wagen, een witte Fiat 500 met nummerplaat JWB-691, werd intussen teruggevonden in de Rupelstraat in Niel. Wat er met Marianne zelf is gebeurd, is momenteel nog onduidelijk.

Marianne Van Den Bergh is 1m64 lang en mager gebouwd, ze heeft halflang blond haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een beige jas, een donkere broek en zilverachtige schoenen.

Heeft u Marianne gezien of weet u waar ze verblijft, neem dan gratis contact op met de speurders via 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via dit online tipformulier.