Mandala Festival strikt Stef Kamil Carlens

06 juni 2019

Op zaterdag 8 juni wordt boerderij Milagrow in Aartselaar weer ingepalmd door het Mandala Festival. De organisatie is nog steeds in handen van Schellenaar Dieter Bolsens, die de opbrengst gebruikt om de Indische Mandala School te steunen.

”Dat is een school voor zigeunerkinderen, die zorgt voor basisonderwijs en hen de mogelijkheid biedt om door te stromen naar de reguliere scholen. De kinderen komen een halve dag naar school, krijgen naast les ook een ontbijt en middagmaal en hebben tussen de lessen door tijd om te spelen. De Mandala School zorgt ervoor dat deze zigeunerkinderen zich even ‘kind’ kunnen voelen, zonder te moeten gaan bedelen of werken”, vertelt hij.

Voor haar negende editie kan het Mandala Festival uitpakken met optredens van onder meer Ed Kooyman, H.T. Roberts en Pascale Michiels, en Matt Watts en Stef Kamil Carlens. Vanaf 15 tot 23 uur is er elk uur een optreden voorzien. Bovendien is er doorlopend randanimatie en kan je om 18 uur mee aanschuiven voor een Indische maaltijd.

Tickets kosten 5 euro voor het festival en 15 euro voor de Indische maaltijd. Inschrijven kan via dieterbol@yahoo.com of tel. 03 237 44 89.