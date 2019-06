Luchtkwaliteit aan A12 dramatisch: “Tien keer meer fijn stof dan toegestaan” Ben Conaerts

17 juni 2019

17u02 0 Aartselaar Groen heeft de resultaten van haar fijnstofmeting van afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Niet geheel verrassend blijkt de concentratie het hoogst in de omgeving van de A12.

“Aan de A12, tussen de Krijgsbaan en de ingang van de Rupeltunnel, werd continu tot tien keer boven de toegestane norm genoteerd”, zegt Walter Decoene van Groen. “De A12 is dus voor iedereen die er niet moet zijn, te mijden. Het zwartste punt - met 472 microgram per kubieke meter - bleek de N177-afslag naar de Brandekensweg in Schelle, maar metingen op andere punten vielen niet veel beter uit.” Beter nieuws viel er te rapen in het centrum, in het natuurgebied De Reukens en aan de gemeentelijke basisschool Cade. “De situatie in het centrum op vrijdagmiddag is oké en ook aan de school werden mede door het mooie weer lage waarden geregistreerd”, zegt Decoene. “Dat was ook het geval in De Reukens.”

Metingen overdoen

Groen wil de meting in de nabije toekomst zeker nog eens overdoen om tot een sluitend beeld te komen. “Deze meting gebeurde nu na twee regendagen, wat zeker een invloed heeft. Op dit moment speelt de huisverwarming ook geen rol, in het najaar en in de winter ligt dit anders. Met meerdere metingen kunnen we een exacter beeld geven van de fijnstofvervuiling.”