Luc Van Limbergen (64) zwaait af als algemeen directeur van gemeente Aartselaar: “Mijn afscheidsfeestje zal voor later zijn” Ben Conaerts

01 april 2020

14u20 0 Aartselaar Luc Van Limbergen (64) heeft er zijn laatste officiële werkdag bij het gemeentebestuur van Aartselaar opzitten. Twintig jaar lang stond hij aan het hoofd van de gemeentediensten, eerst als gemeentesecretaris, nadien als algemeen directeur. Nu moet hij, in volle coronatijden, afzwaaien en de fakkel doorgeven aan Peter Van Mechelen. “Speciaal om in deze tijden met pensioen te gaan.”

De laatste dagen van Luc Van Limbergen als algemeen directeur van de gemeente Aartselaar zien er door de coronamaatregelen enigszins anders uit dan verhoopt. In plaats van zijn kantoor in het gemeentehuis, werkt hij zijn laatste officiële werkdag van thuis uit. Zijn afscheidsfeestje werd noodgedwongen uitgesteld. “Maar het gaat er zeker nog van komen”, belooft hij. “Het is speciaal om in deze tijden op pensioen te gaan. Ik had er me iets anders bij voorgesteld. Maar het verdient alle lof hoe de lokale besturen deze crisis het hoofd proberen te bieden. De zorgsector verdient appreciatie, dat zeker, maar de lokale besturen ook.”

Sportcentrum Kleistraat

Van Limbergen heeft in zijn carrière een mooi parcours afgelegd. In 1979 startte hij als cultuurfunctionaris in de gemeente Boom, waar hij 26 jaar heeft gewoond. Na zijn legerdienst trad hij in 1982 in dienst bij de gemeente Aartselaar. Hij werd er directeur van het gloednieuwe sportcentrum aan de Kleistraat. In de jaren 90 groeide zijn takenpakket verder aan en werd hij ook verantwoordelijk voor jeugd, cultuur en informatie. Van Limbergen stond in die tijd onder meer aan de basis van het cultureel centrum.

Vier burgemeesters

Toen in 2001 gemeentesecretaris Marcel Ceulemans op pensioen ging, werd Van Limbergen zijn opvolger. “De jobinhoud is sindsdien spectaculair veranderd. Een algemeen directeur is nu een echte manager, die als een CEO een bedrijf leidt samen met een soort raad van bestuur, het college, en een algemene vergadering, de gemeenteraad. Je vormt een tandem met de burgemeester en streeft samen naar het beste voor de gemeente”, legt hij uit.

“Het belangrijkste is dat je als ambtenaar boven de partijpolitiek moet staan. Ik heb in Aartselaar gewerkt onder vier verschillende burgemeesters: Frans Van den Eynde (CVP), Camille Paulus (PVV/VLD), Marc Van den Abeelen (Open Vld) en Sophie De Wit (N-VA). Ik kan zeggen dat ik met al die burgemeesters goed heb kunnen samenwerken, onafhankelijk van hun politieke stempel. Zij hadden elk hun eigen aanpak, maar hadden ook stuk voor stuk hun verdiensten.”

Olympische Spelen

Van Limbergen is zich doorheen zijn loopbaan blijven inzetten in de sportwereld. Zo was hij medestichter en coördinator van de Memorial Van Steenbergen, een wielerwedstrijd die tot 2013 in Aartselaar plaatsvond. “Het is mijn bedoeling om mijn passie voor sport opnieuw op te pikken en mezelf als vrijwilliger te engageren. Normaal gezien zou ik met de Olympische Spelen hebben mogen meedraaien op de redactie van Sporza, maar dat is dus een jaar verschoven. Nu moet ik kijken wat zich nog allemaal zal aandienen. Verder komt er meer tijd vrij voor het gezins- en familieleven, samen met mijn vrouw Marina, mijn twee kinderen en twee kleinkinderen.”