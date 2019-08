Lokale verenigingen kunnen voortaan vergaderen in d’Open Plek Ben Conaerts

23 augustus 2019

17u42 0 Aartselaar Goed nieuws voor verenigingen die op zoek zijn naar ruimte voor vergaderingen, tentoonstellingen of workshops. Bart Callaert en Karin Roclée, een creatief koppel uit Aartselaar, hebben een zaal ingericht die ze vanaf oktober te huur aanbieden.

“Wij zijn zelf nogal creatief bezig en hadden nood aan een atelier”, zeggen Bart en Karin. “Toen vlakbij onze woning het pand van Reisbureau De Witte vrij kwam te staan, hebben we niet getwijfeld. We hebben het pand gekocht en hebben het de afgelopen maanden helemaal gestript en heringericht. Het achterste deel doet nu dienst als ons atelier, maar het voorste deel willen we graag verhuren aan verenigingen. We hebben gehoord dat er in onze gemeente veel verenigingen nog nood hebben aan bijkomende ruimte. We hopen dat we hen hiermee van dienst kunnen zijn.”

Het lokaal is ongeveer 60 vierkante meter groot en heeft de naam ‘d’Open Plek’ gekregen. De zaal beschikt onder meer over veertien tafels, dertig stoelen, gratis wifi, toiletten en een keuken met een koffiezet, een ijskast en een waterkoker. Volgens Bart en Karin kan d’Open Plek perfect gebruikt worden voor vergaderingen, huiswerkbegeleiding, tentoonstellingen, workshops of repetities van toneelverenigingen. “Maar het moet wel rustig blijven”, benadrukt het koppel. “Er zijn nog andere bewoners in het gebouw en we willen hen zeker niet storen. Optredens en feestjes zijn dus sowieso uitgesloten.”

D’Open Plek bevindt zich in de Baron van Ertbornstraat 56. Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen via openplek56@gmail.com.