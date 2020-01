Lijn 180 rijdt binnenkort weer door Aartselaar: bus krijgt eind- en vertrekhalte aan kruispunt Pierstraat-Reetsesteenweg Ben Conaerts

20 januari 2020

14u09 4 Aartselaar Goed nieuws voor de Aartselaarse gebruikers van buslijn 180, die rijdt tussen Aartselaar en Antwerpen. De bus rijdt binnenkort weer door het dorpscentrum en krijgt zijn eind- en beginhalte aan het kruispunt van de Reetsesteenweg en de Pierstraat, op de grens van Aartselaar en Rumst. Daar wordt ook een moderne halte-accommodatie met een fietsenstalling voorzien.

Bus 180, die Aartselaar en Antwerpen met elkaar verbindt, kent al sinds september vorig jaar haar begin- en eindhalte aan Aquafin in Wilrijk. Na de heraanleg van het kruispunt van de Oever en de Kleistraat vorig jaar, is dat de enige plaats waar ze nog een keerlus heeft. Alleen doet ze daardoor niet langer het centrum van Aartselaar aan en kan een heel aantal inwoners dus niet langer zijn bus richting Antwerpen nemen. Maar daar komt nu een oplossing voor: de bus krijgt een nieuwe eind- en vertrekhalte én een nieuwe keerlus, namelijk aan het kruispunt van de Reetsesteenweg en de Pierstraat, op de grens van Rumst en Aartselaar.

Nieuwe halte-accommodatie

Aartselaars schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA) is tevreden: “De bus zal niet alleen terug door Aartselaar rijden, maar ook meer mensen bedienen”, legt hij uit. “Voortaan zullen immers ook de halte Bekersveld en het kruispunt Pierstraat-Reetsesteenweg bediend worden. Ook de omwonenden van Reet kunnen dus binnenkort van de halte gebruik maken. We zullen hier halte-accommodatie aanleggen die aan de hedendaagse normen voldoet, met een mooie fietsenstalling. De bus zal bovendien in een aparte bedding kunnen wachten, zonder het verkeer te hinderen.”

Eindhalte aan Aquafin

Het heeft volgens Lambrecht wel wat voeten in de aarde gehad vooraleer het tot deze nieuwe regeling is gekomen. “We hadden al eerder een compromis met De Lijn om de bus te laten draaien op het kruispunt van de Pierstraat en de Reetsesteenweg, door rond de zaak van Luxury Car Selections te rijden. Maar dat plan werd door De Lijn geannuleerd, omdat zij een alternatief hadden gevonden op private grond. Later bleek echter dat dat toch niet langer een optie was en moesten we halsoverkop op zoek naar een andere oplossing. Omdat die niet langer voor handen was, besliste De Lijn eenzijdig dat de bus 180 voortaan maar tot Aquafin zou rijden.”

“Situatie veroorzaakt door De Lijn”

Veel busgebruikers wezen daarvoor met een beschuldigende vinger naar het gemeentebestuur. Ten onrechte, meent Lambrecht. “Het is niet door de gemeente dat buslijn 180 plots geen keerpunt meer had. Ik durf zelfs te zeggen dat deze situatie door De Lijn zelf is veroorzaakt en te vermijden was. Als gemeentebestuur zijn we echter niet bij de pakken blijven zitten en hebben we het keerpunt rond Luxury Car Selections terug op tafel gelegd. Dat idee werd dan nog verder verfijnd, in die zin dat de site niet alleen zal ingericht worden als keerpunt, maar meteen ook als eind- en beginhalte van de 180.”

Nog geen concrete datum

De technische dienst van de gemeente zal hier nu zo snel mogelijk een bussluis realiseren. Er komt ook een apart verkeerslicht voor de bus, zodat die snel haar traject naar Antwerpen terug kan hervatten en niet in de wachtrij moet aanschuiven. “Zodra deze werken achter de rug zijn, zal bus 180 dus opnieuw door Aartselaar rijden en gebruik maken van de nieuwe eindhalte”, aldus Lambrecht. “Op dit ogenblik is het nog moeilijk om daar een concrete datum op te plakken, maar onze technische dienst doet al het nodige om dit zo snel mogelijk uit te voeren.”