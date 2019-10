Lezing over vriendschap tussen Ernest Claes en Felix Timmermans Ben Conaerts

01 oktober 2019

13u28 0 Aartselaar Davidsfonds Aartselaar organiseert in samenwerking met de bibliotheek op dinsdag 1 oktober een lezing over de vriendschap tussen Ernest Claes en Felix Timmermans. Bert Govaerts, voormalig VRT-medewerker en gespecialiseerd in historische documentaires, zal de relatie tussen de twee schrijvers komen toelichten.

“De namen van Timmermans en Claes worden in de literatuurgeschiedenis al heel lang bijna automatisch in één adem genoemd”, zegt Govaerts. “Claes onderhield met vele auteurs contacten, maar geen enkel was zo vriendelijk en intens als het contact met Felix Timmermans die hij geregeld ontmoette. De echte basis van de relatie tussen de twee was de oprechte sympathie voor de ander als persoon.”

De voordracht vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 0478/ 96 33 99 of davidsfonds.aartselaar@hotmail.com. Maar ook de avond zelf zijn er aan de kassa nog tickets te verkrijgen.