Lezing over schrijver Thomas Mann Ben Conaerts

24 mei 2019

Het Davidsfonds Aartselaar organiseert op dinsdag 28 mei een lezing over de Duitse schrijver Thomas Mann. Joris Van Staeyen, germanist, vertelt over de ideeënwereld van de personages uit het boek ‘De Toverberg’.

“De oudste kinderen van Thomas Mann noemden hun vader ‘de tovenaar’”, klinkt het. “Betovering en verleiding, zowel op artistiek, filosofisch, maatschappelijk als politiek vlak zijn inderdaad de rode draad door het leven en werk van de Nobelprijswinnaar.”

De voordracht vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 8 euro en zijn te reserveren via tel. 0478 96 33 99 of davidsfonds.aartselaar@hotmail.com.