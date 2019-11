Lezing over de negen symfonieën van Beethoven Ben Conaerts

29 november 2019

13u10 0 Aartselaar Musicoloog Tom Robersscheuten geeft op dinsdag 3 december een lezing over de symfonieën van Ludwig van Beethoven.

De negen symfonieën van Beethoven zijn stuk voor stuk mijlpalen. Ook dat hij er slechts negen componeerde, is opvallend. Zijn voorgangers, zoals Haydn en Mozart, schreven er een stuk meer. Maar met zijn negen symfonieën slaagde hij er wel in het genre van binnenuit te veranderen. In vorm, in bezetting én in verhoudingen.

Tom Robersscheuten, licentiaat in de musicologie en directeur van het Sint-Annacollege in Antwerpen, neemt je in een lezing mee in de wereld van deze negen symfonieën van Beethoven. Je duikt mee in de muziek en ontdekt al luisterend hoe Beethoven het genre van de symfonie verruimde, verbreedde en vervreemde.

De lezing vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro en zijn te reserveren via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be