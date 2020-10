Leugstraat en Baron van Ertbornstraat gaan op de schop Ben Conaerts

02 oktober 2020

18u42 0 Aartselaar Vanaf maandag 5 oktober wordt er gewerkt in de Leugstraat en in de Baron van Ertbornstraat. Daarbij wordt heel wat hinder verwacht.

Op 5 oktober starten er werken in de Baron van Ertbornstraat ter hoogte van Hotel Solhof. Tussen de Solhofdreef en de dreef aan de andere kant van het Solhofpark wordt het voetpad vernieuwd, wordt er aan de riolering gewerkt, worden nieuwe kolken geplaatst en krijgt de straat een nieuwe laag asfalt. Daarnaast worden ook de zijkanten van de slotgracht verstevigd.

De werken zullen ongeveer twee maanden in beslag nemen en vermoedelijk tot heel wat hinder leiden. De Baron van Ertbornstraat wordt namelijk volledig onderbroken tussen de Solhofdreef en de Kleistraat. Omdat de Barones de Borrekenslaan doodlopend wordt tijdens de werken, is het niet mogelijk de Baron van Ertbornstraat in te slaan. Er zal wel ruimte voorzien worden voor een keerpunt op het einde van de Barones de Borrekenslaan. De Solhofdreef wordt bovendien geknipt ter hoogte van huisnummer 44, in de bocht, om sluipverkeer tegen te gaan. worden omleidingen voorzien.

Leugstraat

Ook op 5 oktober gaat nutsmaatschappij Pidpa samen met Fluvius leidingen saneren in de Leugstraat. Daar zal volgens de huidige planning drie maand gewerkt worden. Zolang de werken duren, is er in de Leugstraat alleen enkelrichting mogelijk vanuit de Boomsesteenweg richting Langlaarsteenweg.