Leningen van langer dan één jaar moeten niet meer langs gemeenteraad Ben Conaerts

04 juni 2019

16u53 0

Als het gemeentebestuur een lening voor een periode van langer dan één jaar aangaat, hoeft dat voortaan niet meer langs de gemeenteraad te passeren. Het nemen van besluiten voor zulke leningen is nu een bevoegdheid voor het college van burgemeester en schepenen.

Oppositiepartijen Open Vld en NAP vinden dat de gemeenteraad buitenspel wordt gezet. “Als het college een lening van tien jaar wil aangaan, is dat legislatuuroverlopend”, zegt Glenn Anné (Open Vld). “Het zou toch fijn zijn als we daar in de gemeenteraad over kunnen discussiëren.”

“We doen dit op vraag van onze financieel directeur”, zegt schepen van Financiën Eddy Vermoesen (N-VA). “Hij wil kunnen inspelen op de wisselende markten en gebruik kunnen maken van opportuniteiten zonder te moeten wachten op de gemeenteraad. Voor een goed begrip: we gaan enkel leningen opnemen die in onze meerjarenplanning staan.”