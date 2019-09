LEIF start infopunt over waardig levenseinde Ben Conaerts

12 september 2019

15u41 0 Aartselaar Volgende maand gaat het LevensEinde InformatieForum (LEIF) Aartselaar-Rupel van start. Dat is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen. Om de opstart in de kijker te zetten, wordt op maandag 16 september een infoavond georganiseerd.

LEIF Aartselaar-Rupel gaat officieel van start op maandag 14 oktober. LEIF staat voor en streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. Inwoners van Aartselaar en de Rupelstreek kunnen er terecht voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden bij het levenseinde en over een voorafgaande zorgplanning en voor hulp bij het invullen van wilsverklaringen.

Het LEIF-punt zal te vinden zijn op het tweede verdiep van het Sociaal Huis Aartselaar. Er is onthaal elke tweede maandag van de maand van 16 tot 18.30 uur en elke vierde donderdag van de maand van 11 tot 15 uur of op afspraak.

Om de opstart van het LEIFpunt in de kijker te zetten, organiseren de vrijwilligers op maandag 16 september een infoavond. Geïnteresseerden kunnen er kennismaken met het LEIF-punt en krijgen meer informatie over hun zitdagen. Prof. Dr. Wim Distelmans, voorzitter van de vzw LEIF, geeft er de lezing ‘Een waardig levenseinde’. Hij legt termen uit zoals ‘zelfbeschikkingsrecht’, ‘euthanasie’, ‘wilsverklaringen’ en ‘palliatieve sedatie’. Bovendien reikt hij tips aan hoe mensen regelingen rond hun levenseinde bespreekbaar kunnen maken in hun omgeving.

De infoavond vindt plaats om 19.30 uur in CC ’t Aambeeld. De toegang is gratis.