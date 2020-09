Leerlingen basisschool Cade beginnen nieuwe schooljaar als superheld Ben Conaerts

01 september 2020

18u08 0 Aartselaar De kinderen van de gemeentelijke basisschool Cade mochten zich op de eerste schooldag al meteen Superman of Wonder Woman wanen. De school had de leerlingen opgeroepen om verkleed als superheld naar school te komen. Tientallen onder hen gaven daar maar al te graag gehoor aan.

“Aan het eind van volgend schooljaar hing de omheining rond onze school vol met spandoeken met daarop het opschrift ‘Jullie zijn helden’. Een bijzonder mooi gebaar van de ouders, die ons werk in volle coronacrisis danig op prijs stelden. Maar aan de start van het nieuwe schooljaar passen we die slogan een beetje aan en pakken we uit met het thema ‘Hier groeien helden’. Onze kinderen verdienen minstens een even grote pluim”, zegt schooldirecteur Kris Kestens.

Om dat thema vorm te geven, riep de school alle kinderen op om verkleed als superheld naar school te komen. Tientallen onder hen gaven aan die oproep gehoor en daagden op met een cape en een maskertje. Door een hindernissenparcours op de speelplaats af te leggen, konden de kinderen zich ook daadwerkelijk een beetje een held voelen. Het gaf de eerste schooldag in coronatijden al meteen een positieve sfeer, ook al valt niet te ontkennen dat alles toch wat anders dan anders verloopt.

“Onze leerkrachten lopen door de school met mondmaskers en we registreren alle externe bezoekers in een logboek”, somt Kestens op. “Om zo weinig volwassenen toe te laten tot de schoolgebouwen, worden de kinderen ook afgehaald aan de parking. Belangrijk is ook om rekening te blijven met de handhygiëne. We hadden eerder al drie wandbakken met telkens tien kranen van de gemeente gekregen. Daar zijn er nu nog eens drie bijgekomen. Op die manier kan iedereen vlot zijn handen wassen.”