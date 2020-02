Exclusief voor abonnees Leen De Graeve, zus van Koen, schittert in nieuwe musical: “Ik vermeld mijn achternaam soms liever niet” Ben Conaerts

11 februari 2020

15u02 0 Aartselaar Het acteren zit Leen De Graeve (49) in het bloed. Haar vader en grootvader deden het haar al voor, haar broer Koen oogstte er zijn naam en faam mee. Nu treedt ze ook zelf uit de schaduw en maakt ze zich op voor een rol in de nieuwe popmusical ‘June Foster’. “Ik verzwijg op audities soms mijn achternaam. Ik wil iedere zweem van favoritisme vermijden.”

Na haar uren als ambtenaar op het ministerie van Financiën laat Leen De Graeve haar creativiteit de vrije loop. Ze creëert haar eigen haakwerkjes, zingt in het vocaal ensemble Blendissimo en acteert regelmatig mee met het Dionteater in Wilrijk. Nu mag de Oost-Vlaamse, die wel al meer dan tien jaar in Aartselaar woont, zich opmaken voor haar volgende wapenfeit: een rol in de gloednieuwe popmusical ‘June Foster’.

