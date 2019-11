Langs deze weg wil je niet geflitst worden... Ben Conaerts

03 november 2019

Chauffeurs zijn vast en zeker op hun hoede als ze dezer dagen door de Kontichsesteenweg in Aartselaar rijden. Het lijkt wel alsof de lokale politie alle zeilen bij heeft gezet om snelheidsduivels te klissen.

Wie er toch te hard op het gaspedaal drukt, moet echter niet noodzakelijk een boete verwachten: de flitspalen zijn niet actief. Ze staan opgesteld op de privéterreinen van ENGIE Fabricom, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in apparatuur voor verkeershandhaving. Maar wellicht dat je de palen binnenkort dus wél ergens langs de openbare weg in actie zal kunnen zien.