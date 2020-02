Langlaarsteenweg krijgt nog voor de zomer opknapbeurt Ben Conaerts

05 februari 2020

14u46 0 Aartselaar Het wegdek van de Langlaarsteenweg is nog steeds niet opgeknapt, hoewel dit voor eind 2019 op de agenda stond. Volgens schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) is het nu de bedoeling om de werken voor het bouwverlof van dit jaar uit te voeren.

Oppositiepartij NAP bracht de voorbije gemeenteraad opnieuw de slechte staat van het wegdek in de Langlaarsteenweg onder de aandacht. “Het wegdek werd daar in het verleden slecht hersteld, wat nu leidt tot lawaaioverlast”, zegt Rudy Siebens (NAP). “Ik heb dit reeds twee keer aangehaald in de gemeenteraad en er was ons beloofd dat het tegen eind vorig jaar aangepakt zou worden. Maar nu blijkt dat de nodige herstellingswerken nog steeds niet zijn uitgevoerd.”

Omleidingsweg

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht legt uit dat het praktisch niet verstand zou zijn geweest om de werken in het najaar van 2019 uit te voeren. “Door de werken van Aquafin op de N177 vormde de Langlaarsteenweg een belangrijke omleidingsweg voor het lokaal verkeer. Dat maakt het onmogelijk om deze weg ook nog eens open te leggen. Bovendien was op dat ogenblik ook nog de Oever dicht, wat ook al verkeersproblemen met zich meebracht.”

Bouwverlof

De bedoeling is nu om de Langlaarsteenweg in de loop van dit jaar aan te pakken. “In de meerjarenplanning is voor 2020 een bedrag van 300.000 euro voorzien voor asfalteringswerken. We plannen om dit stuk van de Langlaarsteenweg mee in het bestek te steken. Dat kan een van de eerstvolgende gemeenteraden worden behandeld, zodat de werken nog voor het bouwverlof van de zomer zijn uitgevoerd. Daartegen zullen ook de rioleringswerken van Aquafin klaar zijn.”