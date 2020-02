La douce France ligt even in Aartselaar: CC ‘t Aambeeld zet maand lang Franse cultuur in de kijker Ben Conaerts

12 februari 2020

14u05 0 Aartselaar CC ’t Aambeeld wordt de komende weken ingepalmd door de ‘Franse weken’. Eén maand lang kan je er kennis gaan maken met verschillende facetten van de Franse cultuur.

Van vrijdag 14 februari tot en met zaterdag 14 maart kijkt CC ’t Aambeeld opnieuw even over de grenzen heen. De cultuurdienst haalt dan met zijn ‘Franse weken’ het zonnige zuiden naar Aartselaar. “Eerder lieten we ons publiek al proeven van wat er leeft op cultureel vlak in Duitsland, Nederland en het Vereniging Koninkrijk. Nu kijken we naar het zuiden. Frankrijk heeft heel wat te bieden: steden en kleine dorpjes maar ook bergen en kusten. Qua cultuur is dat net hetzelfde. Er is zo’n diversiteit dat iedereen wel iets vindt naar zijn zin”, zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Jacobs.

Axelle Red

Het programma wordt op vrijdag 14 februari afgetrapt met een degustatie van Franse kaas en wijnen. Op zondag 16 februari brengt Compagnie Marius de Franse klassieker ‘De Schpountz’ van Marcel Pagnol op de planken. Op donderdag 20 februari houdt Axelle Red - Vlaamse, maar wel aan de top in Frankrijk - halt in Aartselaar met haar ‘Electro Acoustic Tour’. Muziek is er ook van Eddy et Les Vedettes, die op vrijdag 6 maart de hoogdagen van het Franse lied laten herbeleven. Verder nog op de kalender: een vertoning van de Franse succesfilm ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ en een daguitstap naar Roubaix en Lille.

Tentoonstelling

Tijdens de ‘Franse weken’ loopt er in het CC een tentoonstelling van de Franse illustratrice Delphine Courtois. In de gemeentelijke bibliotheek kan je dan weer terecht voor een tentoonstelling van Gerd De Maere, Theo Otté, Lisette Robbroeckx, Koen Tilkin, Frieda Heyman en Rit Dierckx. Dat zijn zes lokale kunstenaars die zich bij het maken van hun werk elk door Frankrijk hebben laten inspireren. Hun tentoonstelling blijft nog lopen tot en met 30 maart en is gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de bib.

Alle info over de Franse weken is te vinden op de website van het CC.