Kruispunten aan A12 in Aartselaar gaan enkele nachten dicht voor herstellingswerken Ben Conaerts

15 september 2020

14u29 1 Aartselaar Het Agentschap Wegen en Verkeer plant van maandag 21 tot en met donderdag 24 september herstellingswerken aan de kruispunten op de A12 in Aartselaar. De werken zullen alleen tussen 20 en 6 uur worden uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

In de nachten van 21 op 22 en 22 op 23 september wordt de A12 richting Antwerpen aan het kruispunt met de Kontichsesteenweg afgesloten. Verkeer richting Antwerpen wordt net voorbij het kruispunt met de Guido Gezellestraat afgeleid naar de N177. Het verkeer kan de A12 opnieuw oprijden aan de Ikea-site in Wilrijk. Kruisend verkeer vanuit de Kontichsesteenweg wordt omgeleid via de N177 naar de terugkeerlus aan de R11, onder het viaduct van Wilrijk. Verkeer van Antwerpen naar de Kontichsesteenweg wordt omgeleid via het kruispunt met de Guido Gezellestraat.

In de nacht van 21 op 22 september wordt daarnaast het kruispunt met de Cleydaellaan afgesloten. Verkeer van Antwerpen naar Brussel kan via de A12 de werken passeren. In de nacht van 22 op 23 september is het ook de beurt aan het kruispunt met de Vluchtenburgstraat. Ook daar kan verkeer van Antwerpen naar Brussel via de A12 de werken passeren. In de nacht van 23 op 24 september worden de kruispunten met de Helststraat en de Bist onder handen genomen.