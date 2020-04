Kruispunt A12 met Bist/Langlaarsteenweg wordt hersteld: opstelstrook één week afgesloten Ben Conaerts

17 april 2020

16u32 0 Aartselaar Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 20 april met herstellingswerken aan het kruispunt van de A12 met de Bist/Langlaarsteenweg. Op de nieuwe opstelstrook van de A12 richting Brussel is plaatselijk een wegverzakking opgetreden. De werken zullen vijf dagen in beslag nemen.

Eind vorig jaar werden langs vier kruispunten van de A12 nieuwe opstelstroken aangelegd om de filedruk op de A12 en de zijstraten te verlichten. De opstelstroken bewezen intussen hun nut, want sindsdien loopt het verkeer er merkelijk vlotter. Maar intussen is op de nieuwe opstelstrook aan het kruispunt met Bist/Langlaarsteenweg een verzakking vastgesteld in de richting van Brussel. Omdat de schade aan het wegdek toeneemt, is een herstelling nodig. Daarvoor wordt het wegdek plaatselijk opgebroken tot op de fundering en vervolgens opnieuw aangelegd.

Geen kruisend verkeer mogelijk

De werken starten op maandag 20 april en duren tot en met vrijdag 24 april en zullen beperkte hinder met zich meebrengen. Op de A12 wordt in de richting van Brussel de rechterrijstrook afgesloten ter hoogte van het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg. Het verkeer op de A12 behoudt steeds doorgang over twee rijstroken. Tijdens de werken wordt het kruispunt Bist/Langlaarsteenweg in het midden dichtgezet en is er geen kruisend verkeer mogelijk. Om te kruisen zal het verkeer telkens naar het eerstvolgende kruispunt geleid worden. Verkeer komende van de Bist zal even richting Brussel rijden en keren aan de keerlus van de Pierstraat. Verkeer komende van de Langlaarsteenweg zal even richting Antwerpen rijden en keren aan het kruispunt met de Leugstraat. Alle af- en opritten van de A12 naar de Boomsesteenweg (N177) blijven steeds bereikbaar.