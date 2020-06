Kritiek op gemeentelijke veegwerken: “Is parkeerverbod van vier dagen écht nodig?” Ben Conaerts

10 juni 2020

15u53 0 Aartselaar Oppositiepartij Open Vld uitte de voorbije gemeenteraad kritiek op de veegwerken die de gemeente regelmatig uitvoert in de Aartselaarse straten. “Een parkeerverbod van vier dagen leidt voor veel mensen tot allerlei ongemak”, klinkt het.

De gemeente voert regelmatig veegwerken uit in haar straten. Om dat zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt daarbij een tijdelijk parkeerverbod uitgevaardigd. “In sommige gevallen gaat het om een verbod van vier dagen”, merkt Glenn Anné (Open Vld) op. “Dat betekent dat de bewoners vier dagen hun wagen niet kunnen parkeren. Dat leidt voor die mensen tot een groot ongemak. Kan dat niet op een andere manier worden aangepakt?”

Bevoegd schepen René Lauwers (Groen) legt uit dat het gaat om een parkeerverbod tussen 8 en 16 uur. “We organiseren het vegen tussen deze uren, zodat de mensen die ’s avonds thuiskomen nog steeds kunnen parkeren, op voorwaarde dat ze weer vertrokken zijn voor 8 uur de volgende morgen. Bovendien worden de borden steeds weer verwijderd zodra de veegwerken zijn uitgevoerd. Dat we kiezen voor vier dagen, betekent dus niet dat er vier dagen parkeerverbod zal zijn tijdens de normale werkuren. We hebben deze tijdsspanne genomen om enige marge te hebben. Het vegen kan soms bemoeilijkt worden door foutgeparkeerde wagens in de veegzone. Dus als inwoners zich houden aan het parkeerverbod, zal het verbod minder lang zijn.”