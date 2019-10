Koor SingTonic geeft optreden in CC ‘t Aambeeld Ben Conaerts

22 oktober 2019

14u44 0 Aartselaar Het Wilrijkse koor SingTonic brengt op vrijdag 25 en zaterdag 26 haar productie ‘Dreams’ op de planken in CC ’t Aambeeld.

SingTonic is een koor van een dertigtal zangers en zangeressen dat in 2014 is opgericht. Voor haar derde productie ‘Dreams’ neemt het koor haar publiek mee in de wereld van de dromen. “We brengen een wervelend spektakel met veel licht, dans en uiteraard veel muziek”, klinkt het. “Songs van onder meer Adele, Elton John, Queen, Eurythmics, Katy Perry, Michael Jackson, Muse, Coldplay en Justine Timberlake zullen de revue passeren.”

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag en zaterdag om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 25 euro en zijn te bestellen via de website www.singtonic.be.