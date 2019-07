Kmo’s luiden alarmbel over fileleed A12: “Economische schade loopt in de duizenden euro” Ben Conaerts

18u15 0 Aartselaar De Kmo’s aan de A12 in Wilrijk en Aartselaar trekken aan de alarmbel. “Het fileleed op de A12 kost ons duizenden euro aan economische schade”, klinkt het. Samen pleiten ze voor een terugkeer naar de vorige verkeerslichtenregeling.

Sinds het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in maart de verkeerslichtenregeling op de ‘zwarte kruispunten’ in Aartselaar en Wilrijk aanpaste, zijn de wachttijden flink opgelopen. De regeling werd nadien nog een aantal keer bijgestuurd, maar de doorstroming van het verkeer, voornamelijk vanuit de zijstraten van de A12, blijft traag verlopen. Wachttijden van soms meer dan 40 minuten zijn geen uitzondering. Dat er nu ook rioleringswerken worden uitgevoerd op de N177, maakt de problemen alleen maar erger. Handel en Industrie Wilrijk-Aartselaar (HIW), een vereniging van een 150-tal Kmo’s langs de A12, is de situatie grondig beu trekt nu aan de alarmbel.

“De economische schade bij de bedrijven loopt stilaan op”, zegt Luc Groven, bestuurslid van HIW. “Klanten en leveranciers hebben moeite de bedrijven te bereiken en wijken uit naar andere locaties. Een transportbedrijf berekende de maandelijkse extra kost op liefst 83.000 euro, een ander bedrijf kwam uit op 1.680 euro per dag. Bij enkele bedrijven wordt er nagedacht om zich te groeperen en via een advocaat een vordering te stellen voor de economische schade die ze lijden. Intussen geraken onze vacatures amper ingevuld, omdat kandidaten afhaken omwille van de slechte bereikbaarheid van de bedrijven rond de A12. De situatie is gewoon niet langer houdbaar.”

Volgens HIW schieten de ingrepen van het AWV hun doel voorbij. “De bedoeling van de nieuwe regeling was de verkeersveiligheid op de A12 te verbeteren. Maar we kunnen alleen maar vaststellen dat de verkeersónveiligheid in de omliggende straten en gemeenten fors toeneemt. Automobilisten zoeken sluipwegen om de A12 te vermijden en ook in de gemeenten langsheen de A12 ontstaan files. Ondertussen hebben zich reeds diverse ongevallen voorgedaan in de straten rond A12, gelukkig zonder ernstige gevolgen tot vandaag. De vele stilstaande auto’s en het vele sluipverkeer hebben bovendien een negatieve impact op het milieu.”

De ondernemers pleiten voor een aantal dringende ingrepen, om opnieuw een vlotte doorstroming van het verkeer te kunnen garanderen. “We willen terugkeren naar de situatie zoals ze was voor de aangepaste verkeerslichtenregeling en stellen voor om de busstroken op de A12 terug te openen voor doorgaand verkeer. Door de busstroken open te stellen, zouden de files gehalveerd kunnen worden. Verder willen we laten onderzoeken of fiets- en voetgangersbruggen en noodbruggen voor doorgaand verkeer over de A12 mogelijk zijn. Ten slotte pleiten we om snel werk te maken van de inbedding van de kruispunten op de A12 en het doortrekken van de expresweg N171 in Reet.”

Het AWV heeft begrip voor de bekommernissen, maar blijft nog steeds achter de ingevoerde verkeerslichtenregeling staan. “We hebben de verkeerslichten aangepast vanuit de keuze voor meer verkeersveiligheid op de A12”, klinkt het. “We zaten hier met vijf zwarte kruispunten en er was een maatschappelijke vraag om deze punten op korte termijn aan te pakken. Dat hebben we gedaan: de kruispunten zijn nu maximaal conflictvrij en dus een stuk veiliger. Dat de wachttijden langer zijn dan vroeger, is daar het logische gevolg van. We kunnen de groentijden herbekijken, maar welke aanpassing we ook doen, de wachttijden zullen sowieso langer zijn dan vóór de nieuwe lichtenregeling.”