Klopjacht op drie inbrekers in Lindenbos in Aartselaar: “Twee gepakt, derde vogel is gaan vliegen” Sander Bral

14 juli 2020

16u21 10 Aartselaar De politie iss dinsdagnamiddag met man en macht op zoek gegaan naar drie vermoedelijke inbrekers rondom het Lindenbos in Aartselaar. De federale ondersteunde met helikopter, hondenteam en extra mankracht. Twee verdachten konden gearresteerd worden vooraleer de klopjacht werd afgebroken.



Tientallen agenten van de lokale en federale politie, een heleboel combi’s, helikopter en hondenteam. Een grote politiemacht dinsdagnamiddag rondom het Aartselaarse Lindenbos nabij de A12.

“Rond half twee hield één van onze ploegen een routinecontrole op een voertuig in de omgeving van het bos", zegt Robert Verschueren van de lokale politiezone HEKLA. “Nabij dat voertuig gingen drie personen op de vlucht, ze konden met het voertuig in verband gebracht worden én mogelijk ook met enkele woninginbraken in de buurt die zich net hadden afgespeeld.”

Bijstand

“Het trio liep meteen het bos van meer dan twee hectare in dus ik heb bijstand laten komen van de federale politie, niet enkel extra mankracht maar ook een hondenteam en helikopter.”

Rond vijf uur werd de zoektocht afgebroken. “We hebben uiteindelijk twee verdachten kunnen arresteren. De derde wordt opgespoord", besluit Verschueren.

Op de verdachten werden in eerste instantie geen verdachte zaken aangetroffen. Het voertuig werd gerechtelijke getakeld voor sporenonderzoek.