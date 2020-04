Kleuters van basisschool Cade krijgen verrassingsbezoek van de paashaas Ben Conaerts

10 april 2020

14u37 0 Aartselaar De kleuters van de gemeentelijke basisschool Cade hebben vrijdag thuis bezoek gekregen van de paashaas. Hij kwam hen verrassen met lekkere chocolade-eitjes.

Door de coronamaatregelen stond de paashaas vrijdagmorgen bij basisschool Cade voor een gesloten deur. Maar omdat hij niet met al zijn paaseitjes wilde blijven zitten, ging hij de kleuters dan maar thuis verrassen. Hij nam daarvoor plaats in een omgebouwde paasbakfiets en reed onder begeleiding van juf Frieda van de eerste kleuterklas langs de thuisadressen van de 51 jongens en meisjes. Zij waren maar wat blij met het verrassingsbezoekje en de paaseitjes.

“Of dit nu een essentiële verplaatsing is? Marc Van Ranst heeft onlangs gezegd dat de paashaas een essentieel beroep heeft”, glimlacht schooldirecteur Kris Kestens. “We hebben de paaseierentocht vooraf ook afgetoetst bij het Aartselaarse gemeentebestuur. We zijn blij dat we onze kinderen op deze manier gelukkig kunnen maken. De leerlingen van onze lagere school zullen nog even op hun paasgeschenkje moeten wachten. Indien de school na de paasvakantie nog niet mag starten, zullen vanaf maandag 20 april ouders of leerlingen een boekenpakket moeten komen ophalen. Zij krijgen dan hun paaseitjes mee.”