Kinderen verfraaien bibliotheekomgeving met street art Ben Conaerts

22 mei 2019

18u43 0 Aartselaar De omgeving van de bibliotheek en CC ’t Aambeeld ziet er sinds vanmiddag weer een klein stukje artistieker uit. Een vijftiental kinderen tussen 9 en 12 jaar heeft er zich deze namiddag creatief uitgeleefd met street art.

Het CC ’t Aambeeld organiseerde vanmiddag een workshop street art in samenwerking met de vzw Graffiti. Na een inleiding en een brainstormsessie in het CC konden de kinderen zelf aan de slag om het straatbeeld te verfraaien. Dat deden ze onder meer met papier, karton, touw, plakband en krijt, maar er kwam toch ook heel wat fantasie en humor aan te pas. “We willen die saaie weg naar school of naar de bib wat leuker maken”, klinkt het. “Hopelijk kunnen we de snelle voorbijgangers verrassen, even laten stilstaan en laten nadenken.”

De creaties van de kinderen zullen vermoedelijk nog wel een aantal dagen in het straatbeeld te zien zijn. Al is het maar de vraag in hoeverre ze bestand zullen zijn tegen weer en wind.