Kinderen maken kennis met nieuwe speelplek in De Reukens Ben Conaerts

24 juni 2019

16u26 0 Aartselaar De leerlingen van basisschool De Blokkendoos hebben vanmorgen kunnen kennismaken met de nieuwe speelplek in het natuurdomein De Reukens. Zij konden vooraf mee beslissen over de inrichting en waren al een wilgenhut komen vlechten.

Liggende boomstammen, stapstammetjes en een wilgenhut: de nieuwe natuurlijke speelplek in De Reukens moet garant staan voor uren speelplezier. Ook een klimboom, picknickbank, bloemenweide en bijenhotel staan nog op de planning. Streekvereniging Zuidrand en provincie Antwerpen verzorgden de inrichting en realisatie in samenwerking met de kinderen van De Blokkendoos. Zij kregen deze morgen de eer om als eerste met de nieuwe speelplek te komen kennismaken.

“De ligging van de speelplek is bewust gekozen, aan het Reukenspad en naast een speelbos, dicht bij enkele scholen”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Streekvereniging Zuidrand. “Ouders en kinderen hebben zo een leuke plek om even te ontspannen op weg van en naar huis. Dit najaar plannen we samen met de gemeente Aartselaar nog werken om het Reukenspad te verbreden, zodat fietsers vlot kunnen kruisen.”