Kinderbal mag Aartselaarse carnavalsperiode aftrappen Ben Conaerts

05 februari 2020

15u20 0 Aartselaar De Aartselaarse carnavalisten beleven de komende weken weer hoogdagen. Met een kindercarnavalbal op zondag 9 februari wordt de aftrap gegeven van wat opnieuw een feestelijke periode moet worden.

Voor de carnavalsstoet mag het dan nog even wachten zijn, carnavalisten die al een feestje willen bouwen kunnen dat doen op zondag 9 februari. Dan organiseren De Stannewieken van 14 tot 17 uur hun jaarlijkse kindercarnavalbal in ’t Wolffaertshof. Er worden prijzen uitgereikt voor het origineelst, mooist en schattigst verklede feestvierdertje. Kinderen die willen deelnemen, kunnen zich ter plaatse inschrijven.

Sprookjessfeer

Prinses Carine I is intussen al volop aan het aftellen naar haar officiële aanstelling op vrijdag 21 februari. “Mijn outfit en toebehoren zijn intussen al toegekomen”, zegt ze. “Er moeten nog een aantal aanpassingen gebeuren en dan is het klaar. Ik wil er nog niet veel over onthullen, maar je moet het in de sprookjessfeer zoeken.”

De prinses organiseert samen met carnavalsvereniging ‘t Gevolg op zondag 9 februari een pannenkoekenslag in zaal Derby. Iedereen die de prinses een financieel duwtje wil geven, kan van 13 tot 15 uur pannenkoeken gaan smullen.

Brunch

Op zondag 16 februari geeft Dries Pardon, die is aangesteld als hofnar, een brunch in ’t Wolffaershof. Je kan er terecht van 11 tot 15 uur en naast een lekkere brunch ook genieten van muziek van Dirk De Deken. Wie erbij wil zijn, betaalt 40 euro, inclusief water en wijn. Je kan nog tot zondag 9 februari je plaats reserveren bij Pascal Pardon op tel. 0471 13 20 84.

Carnavalsstoet

Dé apotheose van de carnavalsperiode is natuurlijk de 37ste editie van de internationale carnavalsstoet, die gepland staat voor zondag 23 februari. Meer dan twintig verenigingen zullen daar hun beste beentje voorzetten, waaronder vijf uit Aartselaar. De avond voorafgaand aan de stoet organiseren De Stannewieken nog een ‘Leute Avond’ in ’t Wolffaertshof. Iedereen kan er gratis terecht vanaf 19 uur om een feestje te bouwen.