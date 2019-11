Kalligrafievereniging herdenkt Olympische Spelen van 1920 met unieke kalender Ben Conaerts

13 november 2019

16u03 0 Aartselaar 2020 wordt een bijzonder jaar in de Antwerpse regio, want dan wordt 100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen gevierd. Ook in Aartselaar is daar bijzondere aandacht voor: kalligrafievereniging Die Scoone Letter en de heemkundige kring van Aartselaar hebben samen een kalender gemaakt in het teken van de Spelen van 1920.

In 2020 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Olympische Spelen in Antwerpen neerstreken. Om dat te herdenken, hebben kalligrafievereniging Die Scoone Letter en de lokale heemkundige kring een speciale kalender gemaakt. “We geven ieder jaar een kalender uit rond een verschillend thema”, zegt Marcel Stevens van Die Scoone Letter. “Deze keer blikken we terug op de Olympische Spelen van 1920 in Antwerpen. De heemkundige kring heeft authentieke foto’s kunnen aanleveren, wij hebben gezorgd voor de begeleidende teksten in kalligrafisch geschrift. We hebben er ook een extra blad aan toegevoegd met wetenswaardigheden.”

Creativiteit

De vereniging komt elke woensdagvoormiddag samen om schoon te leren schrijven in het cultureel centrum in Aartselaar. “De kalligrafie gaat al eeuwen mee, maar we proberen steeds op zoek te gaan nieuwe ideeën”, vervolgt Marcel. “We kunnen met slechts 26 letters onze creativiteit helemaal de vrije loop laten. Zo’n negen mensen hebben op die momenten gedurende drie maanden aan deze kalender gewerkt.”

Marathon

René Beyst, voorzitter van de heemkundige kring, is opgetogen over de samenwerking. “We zijn meestal met erfgoed bezig in ons lokaal, maar met deze kalender slaan we een brug naar de sportwereld. De Spelen van 1920 vonden dan wel officieel plaats in Antwerpen, maar ook onze regio werd daar nauw bij betrokken. Het traject van de marathon liep onder meer door Kontich en Aartselaar. We zijn erin geslaagd een aantal oude foto’s van toen te verzamelen en te vergroten. Het zijn vooral foto’s die gemaakt werden op ‘den Beerschot’, met uiteenlopende sporten die aan bod komen. Volgend jaar, in de zomermaanden wellicht, zullen we de vergrotingen tentoonstellen in het plaatselijke sportcentrum.”

Lokaal talent

De kalender is een bijzonder groot succes, want de eerste reeks van honderd exemplaren is reeds volledig uitverkocht. “Dat is niet verwonderlijk, want het thema is iets dat vele mensen raakt”, zegt Maria Verbeeck, voorzitter van de sportraad. “Het is trouwens fijn om te merken dat onze culturele verenigingen ook heel wat eigen creaties hebben. Op deze manier kunnen nog meer Aartselaarse inwoners genieten van het lokaal talent dat hier aanwezig is”, vult cultuurraadvoorzitter Bart De bruyn aan.

De kalenders zijn binnenkort weer te koop aan 8 euro per stuk in de bibliotheek van Aartselaar.