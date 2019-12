Jitte (11) is nieuwe kinderburgemeester: “Stem vertegenwoordigen van alle Aartselaarse kinderen” Ben Conaerts

19 december 2019

11u03 0 Aartselaar De 11-jarige Jitte Verelst van basisschool Cade is de nieuwe kinderburgemeester van Aartselaar. Ze zal worden bijgestaan door eerste kinderschepen Gino Loreyn van basisschool De Blokkendoos.

Jitte Verelst mag zich één jaar lang de kinderburgemeester van Aartselaar noemen. Zij kreeg van tien kandidaten het meeste aantal stemmen in de kindergemeenteraad. Gino Loreys werd aangeduid als eerste kinderschepen. “Als kinderburgemeester wil ik de stem vertegenwoordigen van de kinderen in Aartselaar en wil ik me inzetten voor hun veiligheid”, zegt Jitte. “Het is belangrijk dat de kinderen van onze gemeente gehoord worden en dat zij een steentje kunnen bijdragen tot een nog mooiere en leukere gemeente.”

Het is intussen al de vijfde keer dat de kindergemeenteraad in Aartselaar wordt geïnstalleerd. “Met onze jeugdraad geven we de 16-plussers een stem. Maar iedereen die jonger is, krijgt via deze kindergemeenteraad een kanaal om te zeggen wat er nog beter kan in Aartselaar”, zegt schepen van Jeugd Mark Vanhecke (N-VA). “Na vijf jaar kunnen we al vaststellen dat onze kinderen vooral begaan zijn met veiligheid. Veel van de dingen die ze gerealiseerd hebben, hebben daarmee te maken. Al kon de fuif van de kindergemeenteraad op het einde van vorig schooljaar ook wel tellen.”