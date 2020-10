Jana (19) is jongste finaliste in Miss Elegance: “Ik blijf helemaal mezelf” Ben Conaerts

09 oktober 2020

17u01 0 Aartselaar Jana Van den Bossche uit Aartselaar is een van de zeven finalisten in de verkiezing van Miss Elegance. Met haar 19 jaar is zij de jongste kandidate die nog voor het kroontje in de running is.

“Het is al de tweede keer dat ik deelneem aan een missverkiezing”, vertelt Jana. “Eerder heb ik mijn kans gewaagd in Miss Fashion. Daar heb ik het ook tot de finale geschopt, maar ben ik jammer genoeg niet in de prijzen gevallen. Die ervaring is me zo goed bevallen dat ik mijn kans opnieuw wilde wagen. Het leuke aan Miss Elegance is dat je als deelnemer niet over de ideale maten moet beschikken. Je mag helemaal jezelf blijven, en dat doe ik dan ook.”

Dat heeft Jana voorlopig geen windeieren gelegd. Uit 72 deelnemers wist zij zich te plaatsen voor de finale, die zal plaatsvinden op 12 december. “Ik ben een van de zeven finalisten”, zegt de Aartselaarse, die Pedagogie van het Jonge Kind studeert aan de Karel de Grote Hogeschool. “Ik heb zeker een kans, maar ik gun het echt iedereen. Alle meisjes komen heel goed met elkaar overeen. We zijn meer vriendinnen dan concurrentes. Al zou het natuurlijk wel heel mooi zijn als ik het kroontje win.”

Steun van Steve Tielens

Jana, die overigens kan rekenen op de steun van de Boomse zanger Steve Tielens, een vriend van de familie, hoopt vooral het verschil te maken met haar ervaring. “Dat ik al een missverkiezing achter de rug heb, geeft me wel een streepje voor, denk ik. Ik heb ook al wat ervaring in de modellenwereld. Of ik later professioneel model zou willen worden? School blijft prioriteit voor mij. Maar als ik de kans krijg, ga ik ze natuurlijk niet laten liggen.” (lacht)

Wie Jana wil steunen op haar weg naar het kroontje van Miss Elegance, kan haar sponsoren door snoepzakjes te kopen. Daarvoor kan je haar contacteren via Facebook.