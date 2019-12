Jaarlijkse kerstmarkt verhuist naar parking Cultureel Centrum Ben Conaerts

12 december 2019

13u40 0 Aartselaar De gemeente organiseert op zaterdag 14 december haar jaarlijkse kerstmarkt. Die vindt niet langer plaats op het Laar, maar op de parking van het Cultureel Centrum en de speelplaats van basisschool Cade.

Om de mobiliteit in het centrum te vrijwaren, wijkt de jaarlijkse kerstmarkt uit naar een nieuwe locatie: de parking van het Cultureel Centrum en de speelplaats van basisschool Cade. Maar ook daar zorgen de gemeentediensten samen met de standhouders voor een gezellige en sfeervolle aankleding. Dit jaar nemen 51 verenigingen, handelaars en bedrijven aan de markt deel. Bezoekers vinden er leuke attenties, zoals keramische werkjes en originele wenskaarten, en kunnen zich opwarmen met een jenever, chocomelk, glühwein of een kom verse soep. Wie honger heeft, kan smullen van onder meer hotdogs, oesters, mosselen, pannenkoeken, smoutebollen, bokkenpootjes of wafels.

Berenworp

De kerstmarkt start om 15 uur, maar je kan om 14 uur al in de sfeer komen met de vertoning van de familiefilm ‘The Grinch’ in het Cultureel Centrum. Verschillende Aartselaarse verenigingen zetten hun beste beentje voor op het podium en komen naar buiten met hun zang-, dans- of muzikaal talent. Om 17.30 en om 20.30 uur staat er bovendien een heuse vuuract op het programma. De jongste inwoners kunnen opnieuw pakjes gaan vangen tijdens de berenworp om 18.30 uur. In de bibliotheek kan je dan weer van 16 tot 20 uur er gaan luisteren naar gezellige winter- en kerstverhalen. Nog een andere trekpleister is de fotobooth, waar je een kerstfoto kan laten maken met je vrienden of gezin.