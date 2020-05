Invoering van diftarsysteem uitgesteld tot voorjaar 2021 Ben Conaerts

26 mei 2020

16u14 0 Aartselaar De intrede van het diftarsysteem voor de ophaling van het huisvuil wordt uitgesteld. De intrede van het diftarsysteem voor de ophaling van het huisvuil wordt uitgesteld. Normaal had het systeem in september van dit jaar uitgerold moeten worden , maar dat wordt nu verschoven naar het voorjaar van 2021.

“Er zit een vertraging op Vlaams niveau op de aanbesteding van de vuilniscontainers die voor het diftarsysteem nodig zijn”, legt schepen van Afvalbeleid René Lauwers (Groen) uit. “Naast Aartselaar hebben ook Rumst en Niel interesse om met diftar te gaan werken. Igean zou het liefst van start gaan in Rumst en daarna pas in Aartselaar. Dat zou betekenen dat we er ongeveer rond maart 2021 mee kunnen starten. Ik zie wel één voordeel in de vertraging: de uitgebreide PMD-zak zou ook in die periode ingevoerd worden. Dus we zouden in één beweging de PMD-zak en het diftarsysteem kunnen uitrollen.”