Inspectie neemt 17.600 ‘chirurgische’ mondmaskers in beslag in tuincentrum, want enkel apothekers mogen die verkopen: “Mag ik mensen dan niet helpen?!” Ben Conaerts

03 mei 2020

16u04 2 Aartselaar De Economische Inspectie heeft 17.600 mondmaskers in beslag genomen in De Boeketmobiel in Aartselaar. Niet omdat uitbater Marc Pairon (60) de maskers aan een woekerprijs verkocht, maar omdat de inspectrice oordeelde dat het om chirurgische maskers ging. Die mochten op dat moment enkel verkocht worden door apothekers. De handelaar reageert vol onbegrip: “Ik had dus beter maskers van lagere kwaliteit verkocht?”

Het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 bepaalt dat uitsluitend apothekers chirurgische mondmaskers mogen verkopen. De maatregel werd ingegeven door het toenmalig gebrek aan mondmaskers. Maar intussen is de situatie volledig veranderd: de buffervoorraden voor ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn voldoende groot en vanaf maandag 4 mei mogen ook supermarkten en andere winkels chirurgische maskers verkopen. Desondanks was de Economische Inspectie de voorbije week nog aan de slag om verkopers te controleren en indien nodig hun aanbod in beslag te nemen. Dat overkwam Marc Pairon, uitbater van De Boeketmobiel in Aartselaar. Hij moest 17.600 mondmaskers en 450 plexi gelaatsmaskers afgeven.

20 euro voor 20 stuks

De ondernemer begrijpt er niets van: “Ik hoorde een week geleden viceminister Alexander De Croo (Open Vld) in de media verklaren dat winkels een belangrijke rol zouden spelen bij de distributie van mondmaskers. Ik gaf aan die oproep gehoord en wist een grote lading vacuüm verpakte mondkapjes op de kop te tikken. Ik bood ze aan tegen de prijs van 20 euro voor 20 stuks. Maar donderdag stapte er opeens een ambtenaar van de Economische Inspectie mijn zaak binnen. De inspectrice oordeelde dat het ging om chirurgische mondmaskers, die ik volgens de letter van de wet niet mag verkopen. Ten onrechte, want uit niets blijkt dat het om chirurgische maskers gaat.”

Heel wat mensen klopten de voorbije dagen tevergeefs aan bij de apotheek. Ik probeer vanuit mijn sociaal engagement de mensen te helpen, maar de overheid verhindert mij dat. Marc Pairon

Sociaal engagement

“Indien ik maskers van lagere kwaliteit had verkocht, was er geen vuiltje aan de lucht geweest”, bedenkt Marc. “De overheid raadt ons aan om mondmaskers zelf in elkaar knutselen of desnoods een sjaal rond ons hoofd te binden ter bescherming tegen het virus. Maar de overheid verbiedt mij om mondkapjes aan mijn klanten te verkopen. Heel wat mensen klopten de voorbije dagen aan bij de apotheek, maar kwamen vaak van een kale reis terug. Op veel plaatsen zijn er namelijk geen mondmaskers in voorraad. Het is zelfs niet duidelijk wanneer er kunnen geleverd worden. Bovendien vraagt men op sommige plaatsen echt woekerprijzen. Ik probeer vanuit mijn sociaal engagement de mensen te helpen, maar de overheid verhindert mij dat. Dat maakt me kwaad.”

Geen klacht

“Voor een goed begrip: ik neem de inspectrice zelf niets kwalijk. Zij probeert gewoon zo goed mogelijk haar job te doen en heeft te goeder trouw gehandeld. Alleen evolueert de wetgeving momenteel zo snel dat het voor de inspecteurs zelf niet altijd duidelijk meer is wat mag en niet mag. Ik ga dan ook geen klacht indienen of een juridische procedure opstarten. Ik wil mijn energie op dit moment niet in negatieve zaken steken. Maar ik ga wel de mondmaskers en ‘face shields’ terugvragen en hoop dat de procureur zich menselijk opstelt. En zodra het wettelijk toegelaten is (vanaf 4 mei dus, red.), start ik de verkoop weer op. We hebben al een voorraad klaar staan.”