Inschrijvingen voor standje op kerstmarkt al geopend Ben Conaerts

04 oktober 2019

Het is nog even wachten tot kerstmis, maar de inschrijvingen voor een standplaats op de kerstmarkt zijn nu al geopend. De markt vindt plaats op zaterdag 14 december en Aartselaarse inwoners, verenigingen, handelaars en bedrijven kunnen daar een standje huren. Wie erbij wil zijn, kan zich nog tot 3 november 2019 aanmelden via de website www.aartselaar.be.

Er staan ook enkele voorbereidende vergaderingen op de agenda. Op woensdag 9 oktober wordt om 20.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis samengekomen voor algemene info en prijsafspraken. Op maandag 18 november is er een vergadering om 20.15 uur in de foyer van CC ’t Aambeeld over praktische afspraken en de plaatsverdeling.