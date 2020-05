Exclusief voor abonnees Inez (46) en haar naaiatelier houden het na 65.000 (!) mondmaskers voor bekeken: “En nu ga ik mijn winkel proberen te redden” Ben Conaerts

02 mei 2020

17u16 0 Aartselaar Het naaiatelier in het Sint-Augustinusziekenhuis in Edegem heeft zijn taak meer dan volbracht. Op ongeveer anderhalve maand tijd heeft zo’n 25-tal vrijwilligers onder leiding van Inez Van Herck (46) 65.000 mondmaskers genaaid. Zo’n 11.000 daarvan werden verkocht ten voordele van het goede doel. “Na de crisis trakteer ik alle vrijwilligers op een tuinfeest”, glimlacht Inez.

Meer dan zes weken lang heeft een van de kelderruimtes van het Sint-Augustinusziekenhuis dienstgedaan als naaiatelier. Dag in dag uit waren er zo’n 25 vrijwilligers aan de slag om zoveel mogelijk mondmaskers te fabriceren. Nu de piek van de coronacrisis achter ons ligt en de maatregelen worden versoepeld, zit hun taak erop. Het eindresultaat? Liefst 65.000 mondmaskers: bijna 55.000 maskers in sterilisatiepapier voor het ziekenhuispersoneel en een dikke 11.000 maskers in stof voor particulieren.

