Industriële bakkerij Patroba krijgt Vlaamse subsidie

04 december 2019

14u33 0

De Vlaamse regering kent 615.700 euro subsidie toe aan het Aartselaarse bedrijf Patroba nv. Dat is een industriële bakkerij die onder meer gespecialiseerd is in voorverpakte verse gezondheidsbroden en hoogkwalitatieve afbakbroodjes. Het familiebedrijf heeft ervoor gekozen om het productassortiment uit te breiden met een uniek concept, namelijk 100 procent ‘Clean Label’-gezondheidsbroden, die geen chemische additieven bevatten. Om verder de kaart van de innovatie te kunnen trekken, wil Patroba ook investeren in een nieuwe site.