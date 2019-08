Inbrekers gooien betonblokken door uitstalraam Switch-winkel Patrick Lefelon

26 augustus 2019

07u15 1

De winkel Switch waar Apple-producten worden verkocht, aan de Antwerpsesteenweg in Aartselaar is nog maar eens het doelwit geworden van inbrekers. De daders probeerden met een stoeptegel en betonblokken van een nabijgelegen werf het uitstalraam stuk te slaan. Of dat effectief gelukt is en er ook buit is gemaakt, wil voorlopig niemand ontkennen of bevestigen.

Door de inbraak werd binnen in de winkel wel een mistgordijn geactiveeerd en ging het brandalarm af. De brandweer kwam ter plaatse maar hoefde niet te blussen. De winkel werd enkel verlucht.

De politie vond op de parking een broek en een jas. Deze zijn in beslaggenomen voor sporenonderzoek.