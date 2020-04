In beeld: Aartselaar in tijden van corona Ben Conaerts

01 april 2020

De maatregelen die de federale regering oplegde in de strijd tegen het coronavirus hebben ook in Aartselaar hun weerslag. Er gelden afstandsregels en een samenscholingsverbod. Maar een wandeling maken in de buurt en boodschappen doen in de lokale supermarkten, kan wel nog.

In de Kapellestraat, dé winkelstraat van Aartselaar, hebben nagenoeg alle winkels hun deuren dichtgedaan. Het leidt er dan ook tot een haast ongeziene leegte.

Ook het Laar, wat verderop, normaal gezien het bruisende hart van Aartselaar, blijft dezer dagen opvallend leeg. Op een enkele fietser of wandelaar na.

Zelfs op het grasplein, een trekpleister tijdens mooie lentedagen, is geen kat te bekennen.



Het gemeentehuis is enkel open op afspraak. De gemeente roept op om enkel langs te komen voor dringende zaken. Die oproep wordt zo te zien goed opgevolgd.

Ideaal weer om te gaan golfen? Misschien wel, maar ook dat is buiten corona gerekend. Ook de Antwerp Golf School moest zijn deuren sluiten. Gevolg: de golfterreinen blijven dezer dagen helemaal leeg.

