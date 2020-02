Huurders van CC ‘t Aambeeld moeten zelf evenement afsluiten Ben Conaerts

07 februari 2020

12u26 0 Aartselaar Wie het cultureel centrum afhuurt voor een evenement, staat voortaan zelf in voor de afsluiting. “Op die manier sparen we een halve technieker uit”, rekent schepen van Cultuur Eddy Vermoesen (N-VA).

Toen Open Vld onlangs het cultureel centrum afhuurde voor een van zijn evenementen, moesten de organisatoren de zaal zelf afsluiten. Oppositieraadslid Cristel Bal (Open Vld) bracht de situatie ter sprake in de voorbije gemeenteraad.

Schepen van Cultuur Eddy Vermoesen zegt dat het gaat om een proefproject. “In het nieuwe reglement voor ons cultureel centrum willen we vastleggen dat huurders hun activiteit zelf moeten afsluiten. De voorbije maanden hebben we al een paar testen uitgevoerd en dat is telkens goed verlopen. We gaan dat samen met onze cultuurdienst evalueren.”

Volgens Vermoesen komt de nieuwe procedure ten goede aan de rendabiliteit van het personeel. “In het verleden had telkens één technieker permanentie als er een evenement plaatsvond”, legt hij uit. “Maar eigenlijk had die geen enkele meerwaarde en kon die beter elders worden ingezet. Het brandalarm afzetten, de lichten doven: dat zijn zaken die huurders perfect zelf kunnen doen. Bij de opstart van een evenement zal er normaal gezien nog wel een technieker aanwezig zijn.”