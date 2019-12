Honderden kinderen lopen kerstrun Ben Conaerts

13 december 2019

19u12 0 Aartselaar Gemeentelijke basisschool Cade organiseerde vrijdagavond opnieuw haar jaarlijkse kerstrun. Daarbij liepen ongeveer 800 sportievelingen rondjes van 500 meter rond de schoolgebouwen.

Niet alleen een 450-tal kinderen van Cade nam deel aan de kerstrun, ook ouders, broers en zussen en sympathisanten bonden de loopschoenen aan. Het spektakel lokte net als de voorgaande jaren weer heel wat bekijks. Voor de gelegenheid was de omgeving van de school volledig ondergedompeld in een gezellige kerstsfeer. Op de speelplaats konden de aanwezigen voor, tijdens of na het lopen iets eten of drinken en door de boxen weerklonk er kerstmuziek.

De kerstsfeer blijft sowieso nog minstens één dag hangen in Aartselaar. Op zaterdag 14 december organiseert de gemeente namelijk haar jaarlijkse kerstmarkt. Die vindt plaats vanaf 15 uur tot 22 uur op de parking van het Cultureel Centrum.