Hond Paco blijft niet welkom in Aartselaar: gouverneur bevestigt beslissing burgemeester Ben Conaerts

03 september 2019

16u02 0 Aartselaar De provinciegouverneur heeft de beslissing van burgemeester Sophie De Wit (N-VA) in het dossier van de hond Paco bevestigd. De burgemeester verbande in juli de hond van het Aartselaars grondgebied, nadat het dier een vrouw op straat had aangevallen. Dat leidde tot bijzonder veel heisa.

“De entourage van de hondeneigenaar had hierop een klacht ingediend bij de toezichthoudende overheid”, zegt De Wit. “Maar de gouverneur heeft mijn beslissing bevestigd en gemeld dat hier een juridisch correcte beslissing is genomen. Ik heb vijftien bladzijden geschreven om mijn beslissing te motiveren. Men kan nog altijd naar de Raad van State gaan om beroep aan te tekenen, maar ik hoop dat de peis en vree kan terugkeren. Maar als het alsnog tot een beroep komt, zullen we natuurlijk doen wat we moeten doen.”

Hondeneigenaar John Mouton legt zich bij de uitspraak neer: “De burgemeester heeft haar beslissing genomen, er is niks meer aan te doen. Paco heeft intussen een nieuwe eigenaar gekregen en verblijft in Nederland. Ik vind het echt heel spijtig dat het zo is moeten aflopen. Ik voel me er nog altijd heel slecht bij.”