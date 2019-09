Hinder verwacht op A12: Bevrijdingscolonne rijdt van Boom naar Antwerpen Ben Conaerts

06 september 2019

18u32 0

Uniek spektakel op de A12 ter hoogte van Aartselaar op zaterdag 7 september. Rond de middag trekt de Bevrijdingscolonne, een stoet van 70 militaire voertuigen, via de A12 naar Antwerpen. Dat gebeurt om de bevrijding van 75 jaar geleden te herdenken. De parade start om 11 uur in centrum van Boom om daarna in twee groepen over de A12 naar Antwerpen te rijden.

De passage zal natuurlijk voor enige hinder zorgen op de A12. De federale politie voert blokrijden in, waardoor je de colonne niet voorbij mag steken. Ook voor de zijstraten is er hinder: tijdens de doortocht van de kolonne, tussen 11 en 12 uur, is het onmogelijk de A12 te kruisen.