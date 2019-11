Herbart Beyers te gast in bibliotheek Ben Conaerts

04 november 2019

17u50 0 Aartselaar De gemeentelijke bibliotheek heeft op donderdag 7 november Herbart Beyers, voorzitter van de vzw Vrienden van Fort Breendonk, te gast. Hij gaat er met Bart De bruyn in gesprek over de noodwoningen die in Willebroek na de Eerste Wereldoorlog werden gebouwd.

Aartselarenaar Herbart Beyers is sinds begin 2019 voorzitter van de vzw Vrienden van Fort Breendonk. Naar aanleiding van de redding en wederopbouw van de laatste noodwoning van Willebroek op de site, volgt er een publicatie over de noodwoningen van het Koning Albert Fonds. De publicatie vertelt over de zware beproevingen van de bevolking, de behoefte aan noodwoningen in de regio, de hulporganisaties, de noodwoningen in Willebroek en het verhaal van de redding van de laatste noodwoning.

Het gesprek vindt plaats om 20.15 uur in de bibliotheek. De toegang bedraagt 8 euro.